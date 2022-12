Kartei der Not ist auch im Wittelsbacher Land nötiger denn je

Schon bisher gibt es bittere Not auch gleich nebenan. Die steigenden Preise verschärfen diese Lage. Gut, dass es für diese Fälle die Kartei der Not gibt.

Geschenke, gutes Essen, Gemeinsamkeit in der Familie: Für die allermeisten Menschen im Wittelsbacher Land dürfte dieser Dreiklang die Weihnachtsfeiertage bestimmt haben. Das sei jedem von Herzen gegönnt. Es gibt aber auch Menschen, denen es weniger gutgeht. Gut, dass diese Menschen auf die Kartei der Not zählen können.

Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hat auch 2022 Menschen unterstützt, für die eine Stromnachzahlung oder eine kaputte Waschmaschine nicht nur ärgerlich, sondern eine Katastrophe ist. Auch im Wittelsbacher Land. Dass Menschen durch Krankheit oder den Verlust des Arbeitsplatzes schnell in finanzielle Nöte geraten können, war schon vor Corona und dem Ukraine-Krieg so. Die steigenden Preise verschärfen die Situation für viele aber noch zusätzlich. Das wissen die Verantwortlichen der Kartei der Not nur zu gut, sind sie doch täglich mit Menschen, die in Not sind, konfrontiert.

Spenden machen die Hilfe der Kartei der Not erst möglich

Umso schöner ist es, dass es viele gibt, die die Kartei der Not in ihrer wichtigen Arbeit unterstützen und die Hilfe mit ihren Spenden erst möglich machen. Ob nun mit Veranstaltungen wie der Todtenweiser Dorfweihnacht oder mit einzelnen Spenden ganz im Stillen. Jede Spende kommt dort an, wo die Not am größten ist. Gleich in der Nachbarschaft. Dafür ein herzliches Dankeschön.

