Katastrophenschutz: Landkreis muss in die Ausbildung der Retter investieren

Ob durch den Krieg in der Ukraine, Corona oder die Klimakrise: Das Thema Katastrophenschutz ist wieder präsent. Worauf es in Aichach-Friedberg nun ankommt.

Wer in die Welt hinausschaut, dem könnte angst und bange werden: Krisen, Katastrophen, jetzt auch noch Krieg. Und nicht mehr ganz weit weg wie früher, sondern vor unserer Haustüre. Während Menschen in anderen Regionen dieser Erde eigentlich immer mit Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikten umgehen mussten, hatten wir in Mitteleuropa über Jahrzehnte hinweg das Glück, in Frieden und großer Sicherheit leben zu dürfen.

Da hat sich durch die Klimakatastrophe schon seit einigen Jahren was verändert und ganz aktuell ist eine reelle Bedrohung hinzugekommen, die lange schwelt und die wir auch nur verdrängt haben. Aber Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber, wir brauchen auch Optimismus – und wir können zumindest für einen Teil der Gefahren Vorsorge treffen. Mit dem geplanten Katastrophenschutz-Zentrum geht der Landkreis jetzt einen richtigen Schritt. Die Bündelung der Kapazitäten ist sinnvoll. Gleiches gilt für Koordinierung der Planung und Ausrüstung im Wittelsbacher Land. Am wichtigsten ist jetzt aber, dass die freiwilligen Feuerwehrleute schnellstmöglich eine Atemschutz-Übungsstrecke im Landkreis bekommen. Die Ausbildung schützt nicht nur die Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. Sie befähigt sie auch, Menschenleben zu retten.