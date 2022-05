Klimaneutralität für Aichach ist ein ehrgeiziges Ziel

Plus Die Stadt Aichach soll bis 2040 klimaneutral werden. Der Weg dorthin wird nicht einfach werden. Alte Debatten könnten neu aufflammen.

Bis zum Jahr 2040 soll die Stadt Aichach klimaneutral werden. Da ist es zwar noch lange hin, aber es ist ein ehrgeiziges Ziel. Dennoch ist es richtig, sich auf diesen schwierigen Weg zu machen. Das hat auch der Bauausschuss erkannt, der sich trotz einiger Zweifel in der Zielsetzung einig war.