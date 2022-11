Klimawandel: Die Verantwortung der Waldbesitzer ist nun besonders groß

Plus Die vielen Waldbesitzer im Wittelsbacher Land können nicht mehr allein auf das Wissen ihrer Väter bauen. Sie müssen sich völlig umorientieren.

Wer daheim nur einen Kirschbaum, vielleicht noch einen Apfelbaum und ein paar Sträucher im Garten stehen hat, ist fein raus. Die zu pflegen, ist durchaus machbar. Ganz anders sieht es aus, wenn einer einen Hektar Wald besitzt. Der hat schon mehr zu tun. Erst recht in Zeiten des Klimawandels.