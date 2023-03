Kochen ist harte Arbeit, die Respekt und fairen Lohn verdient

Plus Im Wittelsbacher Land fehlen unzählige Fachkräfte in der Gastronomie. Warum Mitarbeiter, Chefs und Kunden ihre Ansprüche überdenken müssen.

Henssler, Lafer, Lichter, Mälzer oder Sarah Wiener: Die Liste der in Deutschland bekannten Fernsehköche ist lang. Kaum ein Berufsstand ist im Fernsehen derart prominent vertreten wie der des Kochs oder der Köchin. Bei all diesen, meist strahlenden Vorbildern verwundert es, dass hierzulande kaum mehr jemand diesen Beruf erlernen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen