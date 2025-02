Kommunen darf finanziell nicht die Luft ausgehen

Kaputte Straßen, sanierungsbedürftige Schulen, baufällige Brücken. Wohl jedem und jeder fallen solche Beispiele aus dem eigenen Wohnort ein. Doch eigentlich dürfen die Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg erwarten, dass nicht an der Infrastruktur gespart wird. Zu Recht warnen Kommunalpolitiker seit Jahren genau davor, wenn sie ihre unzureichende finanzielle Ausstattung kritisieren. Die Wahrheit ist: Es wird längst an der Infrastruktur und deren Unterhalt geknapst – und das wird an immer mehr Stellen sichtbar. Von weniger sichtbaren Problemen wie einer überalterten Kläranlage oder völlig maroden Kanälen ganz zu schweigen.

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommune Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis