Kreispolitik live funktioniert nur im Sitzungssaal

Plus Die Übertragung vom Sitzungen der Gremien von Aichach-Friedberg im Internet war einen Versuch wert. Aber so geht der Nutzen gegen Null und der Aufwand ist zu hoch.

Die Sitzung am Montagnachmittag im Blauen Palais hatte es in sich wie schon lange nicht mehr. Kaum sind die Kreisrätinnen und Kreisräte im Sitzungssaal wieder auf Tuchfühlung und nicht mehr auf Einzeltische in der großen Turnhalle verteilt, wird der sauber austarierte Kompromiss kurzerhand abserviert. Da ging es im dunklen Rund zu wie in der guten alten Zeit des müllbewegten Landkreises, als im Kreistag Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre regelmäßig die Fetzen flogen. Am Montag war auch fast alles dabei: Sachargumente und Schaufensterreden, Debattenkultur und Zwischenrufe, Geschäftsordnungsfiselei und Abstimmungstaktik – alles, was Kommunalpolitik spannend machen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

