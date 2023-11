Kreistag muss Prioritäten bei Bauprojekten setzen

Plus Die mögliche Höhe des Schuldenbergs hat die Kreispolitiker im Wittelsbacher Land erschreckt. Das war auch Zweck der Übung.

Wie hoch wird der Schuldenberg des Landkreises? Er bekommt ein sehr ordentliches Maß, er wird aber nicht so hoch, wie er im Entwurf des Kreishaushalts für 2024 in der Finanzplanung bis 2027 vorausberechnet wird. Kreiskämmerer Michael Haas hat mal alles, was im Landkreis bereits an Bauprojekten läuft und noch ansteht, aufaddiert – herauskommt eine Neuverschuldung für den Kreishaushalt von über 80 Millionen Euro in nur vier Jahren. In dieser Hochrechnung sind Extrawünsche wie eine Aufstockung des Meringer Gymnasiums noch nicht mal enthalten.

Landkreis muss kleinere Brötchen backen

Die insgesamt dreistellige Zahl (mit den Schulden der Kreiskliniken) hat nachhaltigen Eindruck im Kreistag hinterlassen. Sollte sie auch. Jetzt liegt es an den Kommunalpolitikern, Prioritäten zu setzen und auch mal kleinere Brötchen zu backen. Zuletzt wurde oft geklotzt statt gekleckert – siehe Vinzenz-Pallotti-Förderschule in Friedberg. Aufgabe des Landkreises ist es, nachhaltige Zweckgebäude zu errichten und keine Bauten für Architekturwettbewerbe zu finanzieren.

