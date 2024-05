Kühbacher Brauereifest: Feiern ohne Nachwirkungen macht mehr Spaß

Plus Das Kühbacher Brauereifest ist zu Ende. Dass nicht nur der Brauereichef mit dem Verlauf zufrieden ist, ist eine richtig gute Nachricht.

Unzählige Liter Bier sind an den vier Tagen Brauereifest bis zum Sonntag in Kühbach aus den Fässern geflossen. Alkohol und feierfreudige Menschen – das ist eine Kombination, bei der leicht mal der Spaß auf der Strecke bleibt. In Kühbach war das diesmal erfreulicherweise nicht der Fall.

Promillebedingt enthemmt, kommt es gerade bei jüngeren Leuten schnell man zu Beleidigungen oder Schlägereien. Die Nachwirkungen machen dann sowohl den Opfern, die verletzt wurden, zu schaffen, als auch den Tätern, für die das strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Nicht selten hatte das Brauereifest ein Nachspiel vor dem Amtsgericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen