Kulturgraben: Freistaat darf Aichach nicht im Regen stehen lassen

Plus Der Hochwasserschutz am Kulturgraben im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell hat eine jahrzehntelange Vorgeschichte. Er darf jetzt nicht kurz vor dem Ziel scheitern.

Für die Zeller muss es wirken wie ein schlechter Witz. Während vielen von ihnen beim Unwetter am Samstag wieder einmal die Keller voll Wasser liefen, türmt sich vor dem Hochwasserschutz am Kulturgraben eine neue Hürde auf. Völlig überraschend soll die Stadt Aichach für das Millionenprojekt keine Förderung vom Freistaat bekommen. Alleine könne sie das finanziell aber nicht bewältigen, sagt Bürgermeister Klaus Habermann. Das kann es nicht gewesen sein.

Immer wieder gibt es bei Unwettern Überschwemmungen im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell, wie hier im Juni. Foto: Martin Greifenegger, Feuerwehr Aichach (Archivbild)

Dabei war der Weg bis hierhin schon alles andere als einfach. Der Kulturgraben ist seit gut 40 Jahren ein Thema. Das Planfeststellungsverfahren hat alleine rund zehn Jahre in Anspruch genommen. Mehrere Klagen mussten erst entschieden werden. Viel Arbeit, Zeit und Nerven stecken schon in dem Projekt, das Fehler der Vergangenheit korrigieren soll, als zu nah am Gewässer gebaut oder mit Verrohrungen Engstellen geschaffen wurden. Jetzt hat die Stadt nur noch auf den Förderbescheid gewartet, um mit dem Bau des ersten Regenrückhaltebeckens loszulegen. Und jetzt das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen