Landkreis Aichach-Friedberg sichert den Betrieb der Krankenhäuser

Plus Die etwas frühere Auszahlung der Jahresfehlbeträge an die Kliniken an der Paar hat keine Mehrkosten verursacht. Doch das wird sich vermutlich zeitnah ändern.

Dank des Landkreises Aichach-Friedberg, der schnell reagiert hat und in die Bresche springt, ist die Liquidität der Kliniken an der Paar bis auf Weiteres gesichert – und damit auch die ärztliche Versorgung an den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg. Dabei haben die Kliniken an der Paar nur den Betrag erhalten, der bereits seit Monaten als Defizit für das Jahr 2021 bekannt war und ohnehin nach Abschluss der Rechnungsprüfung ausbezahlt worden wäre. Per Eilantrag ist ein Großteil des Geldes nun etwas früher geflossen. Für den Landkreis sind dadurch also keine Mehrkosten entstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen