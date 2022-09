Lehrer im Wittelsbacher Land dringend gesucht!

Plus Die Zahl der Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Aichach-Friedberg wächst zwar, aber nicht so stark wie notwendig.

Sie haben das Portal des Kultusministeriums durchsucht, Interessenten kontaktiert, telefoniert, Gespräche geführt und viele Menschen überzeugt. Um die fehlenden Lehrkräfte im Wittelsbacher Land auszugleichen, hat sich das Schulamt Aichach-Friedberg ins Zeug gelegt. Nachdem die Landesregierung nicht für alle genehmigten Stunden auch das notwendige Personal zur Verfügung stellen konnte, müssen es nun überwiegend die angehenden Lehrkräfte richten: nicht etwa Lehramtsanwärter, sondern Studentinnen und Studenten aus den höheren Semestern oder nach dem ersten Staatsexamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen