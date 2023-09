Lösung für Finanzprobleme? Affing muss erst raus aus der Dauerschleife

Plus Die Aufgaben in Affing sind herausfordernd. Die immer gleichen Auseinandersetzungen sind dabei nur hinderlich. Sacharbeit ist nötiger denn je.

Die Aufgaben für Schule, Kindergarten oder Wasserversorgung sind immens, die Kosten sind es auch. Der Gemeinde Affing droht bis 2026 eine Deckungslücke von satten 15 Millionen Euro. In einer Klausur sollte der Gemeinderat gemeinsam mit Bürgermeister, Verwaltung und externem Experten Lösungswege erarbeiten. Das war ein guter Ansatz. Allein er scheiterte - nicht zuletzt am Desinteresse von Teilen des Gemeinderates. Ein Viertel hat dem Bürgermeister auf seine Einladung nicht einmal geantwortet.

Das lässt tief blicken. Ebenso wie das zuletzt zum Teil eher maue Interesse an Sitzungen. Ratsmitglieder, die ihr Ehrenamt nicht ernst nehmen, werden weder dem Auftrag der Wählerschaft gerecht noch ihren Kolleginnen und Kollegen, die engagiert bei der Sache sind. Das ist die eine Seite.