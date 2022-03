Mahnwachen als beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Plus Hunderte Menschen haben im Landkreis Aichach-Friedberg ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Umso unverständlicher bleibt eine andere Demo.

Es ist unfassbar, dass nach 75 Jahren Frieden auf einmal wieder Krieg in Europa herrscht. Der Krieg ist seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine auf einmal ganz nah herangerückt und niemand weiß, ob Putin ihn nicht noch weiter eskalieren lässt.