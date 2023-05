Maibaum-Absturz in Mühlhausen: Es ist noch einmal gut gegangen

Plus Beim Absturz des Maibaums in Mühlhausen haben die Verantwortlichen Glück im Unglück. Das sorgt für Erleichterung. Was bleibt, ist die Frage nach der Ursache.

Es ist der Albtraum eines jeden Veranstalters, der Maibäume aufstellt: dass beim Aufrichten etwas schiefläuft und schlimmstenfalls der Baum abstürzt. Die stattlichen Stämme sind in der Regel mehrere Tonnen schwer. Die Folgen möchte sich niemand ausmalen, wenn ein solches Monstrum auf eine Menschenmenge stürzt. So gesehen hat der Burschen- und Madlverein Mühlhausen-Aulzhausen ein Riesenglück im Unglück gehabt.

Mit einem großen Krach stürzte der Maibaum in Mühlhausen beim Aufstellen per Autokran zu Boden. Dabei brach die Spitze ab. Foto: Margarete Weidinger

Genau so sollten die Veranstalter den Unfall für sich einstufen, auch wenn sich nach dem ersten Schockmoment zunächst großer Frust eingestellt hatte. Die Sache ist noch einmal gut gegangen. Gott sei Dank. Aufatmen dürfen aber nicht nur die Verantwortlichen in Mühlhausen, sondern alle, die etwas übrig haben für die Tradition des Maibaumaufstellens.

