Biker an Wochenenden: Meistens Vollgas, fast immer Lärm, sehr oft ohne Hirn

Plus Sogenannte Genuss-Motorradfahrer sind an Ausflugswochenenden eher selten auf unseren Straßen anzutreffen. Dafür sehr Biker für die offenbar keine Verkehrsregeln gelten.

Angeblich soll es ja jede Menge sogenannter Genuss-Motorradfahrer geben. Also Bikerinnen und Biker, die rücksichtsvoll durch die Landschaft cruisen, die frische Luft genießen, Kurven gemütlich ausfahren, kaum zu hören und zu riechen sind und mit Tempo 50 durch Orte tuckern. Oder anders: Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern, die sich schlicht und einfach an geltende Verkehrsregeln halten.

Wer ein Sportgerät fahren will, soll sich ein Ticket für den Nürburgring kaufen

Leider ist diese Spezies selten auf unseren Straßen anzutreffen. Schon gar nicht an Ausflugswochenenden wie am vergangenen. Vermutlich deshalb, weil die Genussfahrer an solchen Tagen zu Hause bleiben, weil ihnen ihr Leben lieb und teuer ist und die Unfallkliniken im Oberland schon vorab Extra-OP-Schichten einteilen. Denn dann sind vorrangig zweirädrige Fahrer mit Vollgas unterwegs, die mit antiquierter und superineffizienter Verbrennertechnik aus dem vergangenen Jahrtausend ganze Alpentäler bis in die Höhenlagen oder Wohngebiete dauerbeschallen und bestinken, Kurven schneiden, kein Tempolimit kennen und am liebsten dort überholen, wo es verboten und für sie selbst und die anderen - die dort auf der Straße mit Rad oder Auto unterwegs sind - extrem gefährlich ist. Oder anders: Verkehrsteilnehmerinnen auf zwei Rädern, für die schlicht und einfach offenbar so gut wie keine Verkehrsregeln gelten. Diese Kategorie sollte sich ein Ticket (mit einem kostendeckenden Umweltaufschlag) für den Nürburgring oder andere Rennstrecken kaufen und dort ihre Sportgeräte auf eigene Gefahr ausfahren.

