Pöttmes hat beim Historischen Marktfest alles richtig gemacht

Das Wetter war perfekt, die Beteiligten sind zufrieden und die Besucherinnen und Besucher kamen in Strömen: Das Historische Marktfest in Pöttmes war rundum gelungen.

Das Wetter am Festwochenende war blendend – am Sonntag war es vielen sogar schon fast zu gut, beziehungsweise zu heiß. Die Stimmung beim „Volk“ war prächtig, die teilnehmenden Vereine sehr zufrieden und der Bürgermeister als Veranstalter geradezu glücklich. Kurz gefasst: Die Historischen Markttage zu Pöttmes waren ein toller Erfolg.

Die Kommune hat da ganz offensichtlich alles richtig gemacht mit der Veranstaltung. Nicht nur die Pöttmeser feierten, auch viele Menschen aus dem Umland waren da. Historische Veranstaltungen wie in Pöttmes, Inchenhofen und vor allem in Aichach sind seit einem Vierteljahrhundert ein Publikumsmagnet im Wittelsbacher Land und haben auch nach der Pandemie ihre Anziehungskraft offenbar nicht verloren.

34 Bilder Historische Markttage: Pöttmes taucht ein ins Mittelalter Foto: Erich Echter

Das Historisches Marktfest ist ein Publikumsmagnet

Der Termin war ein Volltreffer: Weil das Wetter so gut war und im Kalender am ersten Juli-Wochenende erstaunlicherweise so gut wie keine anderen Konkurrenz-Termine standen. Wer weiß schon, wie es in den kommenden Monaten mit Corona, aber auch der Zuspitzung in der Energiekrise und der Preisexplosion im täglichen Leben so weitergeht? Es könnte sehr gut sein, dass uns schon bald die Lust zum Feiern vergeht.