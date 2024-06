Metzgerei Rupp eröffnet: Gute Nachricht für Aichacher Stadtplatz

Nach der Schließung von Anneser und Rübsamen ist die Neueröffnung der Metzgerei-Filiale ein positives Signal und Frequenzbringer für die Aichacher Innenstadt.

Nach mehreren Hiobsbotschaften endlich wieder mal eine gute Nachricht für den Aichacher Stadtplatz: Die Eröffnung der modernen Filiale der Metzgerei Rupp auf insgesamt 300 Quadratmetern im Herzen der Altstadt ist ein echter Gewinn. Der Verkaufsraum und der Gastrobereich mit gleich 100 Plätzen, inklusive des "Biergartens" am Sparkassenbrunnen, wird die Kundenfrequenz in der Innenstadt wieder erhöhen und den Oberen Stadtplatz auf alle Fälle beleben. Das ist auch dringend nötig, denn der Verlust des Sporthauses Anneser und besonders die Schließung des "Ankers" Rübsamen zu Jahresbeginn waren schwere Schläge für die Attraktivität der Einkaufsstadt Aichach. Es wird auch schwer werden, diese und weitere Leerstände in der Altstadt wieder mit Einzelhandel zu belegen.

Rupp-Filiale in Aichach ist kein Zugewinn, stärkt aber den Einzelhandel

Zur Wahrheit gehört, dass die Rupp-Filiale kein Zugewinn ist, weil sie ja umgezogen ist. Das verschärft eher die Situation am Unteren Stadtplatz. Dass sich neue größere Mode- oder Sport-Geschäfte niederlassen, ist mit Blick auf die Branche und die generelle Entwicklung eher unwahrscheinlich. Mit Rupp wird das Gastro-Angebot am Oberen Stadtplatz jetzt noch breiter. Das ist kein Befreiungsschlag, aber durchaus ein hoffnungsvolles Zeichen und stärkt vor allem den bestehenden Einzelhandel.

