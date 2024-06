Mit Ruhe, Weitsicht und Zusammenhalt aus der Hochwasser-Katastrophe heraus

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt der Katastrophenfall bestehen – zeitlich vorerst unbegrenzt. Gut so, denn es fällt noch ein Haufen Arbeit an.

Die schlimmste Arbeit ist getan. Fast 2000 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienste, des THW und Aushilfen aus Schweinfurt und Aschaffenburg haben dafür gesorgt, dass der Landkreis Aichach-Friedberg weitestgehend glimpflich aus den Hochwasserfluten auftauchen kann. Auf Anraten der Regierung von Schwaben den Katastrophenfall im Landkreis aufrechtzuerhalten, ist aber dennoch der richtige Schritt – nicht nur aus finanziellen Gründen.

Hochwasser in Aichach-Friedberg: Katastrophe als Blaupause?

Denn nach der Flut folgt die Kür, und die wird es finanziell in sich haben: Aufräumarbeiten, Reparaturen, Reinigungen – all diese Kosten kann der Landkreis nur im Katastrophenfall an den Freistaat weitergeben, so ist das auch bei den Containerkosten in den Kommunen. Das gilt unabhängig der 100 Millionen Euro Soforthilfen für Privathaushalte und Unternehmen, die das bayerische Kabinett am Dienstagvormittag beschlossen hat. Und gebannt ist die Gefahr noch lange nicht: Mit steigenden Grundwasserpegeln stehen dem Wittelsbacher Land trotz oberflächlich zunehmend entspannter Lage noch einige bange Tage bevor.

