Mobile Atemschutzstrecke sendet positive Rauchzeichen

Plus Mit einer Containerlösung holt der Landkreis Aichach-Friedberg die Ausbildung wieder zurück. Das sind gute Nachrichten. Es bleibt aber nur der erste Schritt.

Der Atemschutz ist die "Königsdisziplin" - so bezeichnen es die Feuerwehrler selbst. Zum Schutz der Einsatzkräfte sind sie essenziell, besonders bei unklaren Lagen. Es sind also gute Nachrichten, dass die Ausbildung der Atemschutzträgerinnen und -träger nach fast 15 Jahren wieder in den Landkreis Aichach-Friedberg zurückkehrt. Damit haben die Feuerwehren wieder deutlich mehr Kontrolle und sind weniger von anderen Einrichtungen abhängig. Besonders wichtig war den Verantwortlichen auch immer, dass die Ausbildung einheitlich ist, um bei gemeinsamen Einsätzen gut gerüstet zu sein - auch das ist nun gegeben.

Pläne für Katastrophenschutzzentrum müssen vorangetrieben werden

Die Pläne für das Katastrophenschutzzentrum und eine fest installierte Atemschutzstrecke dürfen durch die mobile Anschaffung dennoch nicht länger als unbedingt notwendig hinausgezögert werden. Denn die mobilen Container bleiben eine Übergangslösung, die langfristig nicht optimal ist. Zwar überwiegt der Vorteil, die Ausbildung endlich wieder in der eigenen Hand zu haben. Doch es gibt auch einige Nachteile - allein der logistische Aufwand ist enorm. Deshalb ist es wichtig, dass der Neubau trotz schwieriger Grundstückssuche und herausfordernder Finanzierung weiter vorangetrieben wird - nicht nur für die Atemschutzausbildung, sondern auch für den Katastrophenschutz an sich.

