Moore schützen: Viel einfacher kann Klimaschutz nicht sein

Plus Moore sind noch viel bessere Kohlendioxid-Speicher als Wälder. Und sie liegen vor unserer Haustüre. Es ist gut, dass Affing einen Anfang macht. Ein Kommentar.

Sie schützen Arten und ihren Lebensraum, das Grundwasser, den Boden und das Klima. Es ist nicht übertrieben, wenn Jonas Galdirs vom Klimabüro CO 2 -regio Moore als "Alleskönner" bezeichnet. Diese Alleskönner liegen vor unserer Haustür und oft wissen wir das gar nicht mehr. In der Gemeinde Affing zum Beispiel gibt es 75 Hektar Moorböden, zum Teil noch intakt. Das Moor-Potenzial ist um ein Vielfaches größer. Es muss nicht gleich der Flughafen vernässt werden, doch es wird Zeit, diesen "Klimaschatz" so gut wie möglich zu heben.

Denn recht viel einfacher als mit dem Schutz von Mooren lässt sich Klimaschutz kaum betreiben. Sie sind Wäldern als Speicher des Klimakillers CO 2 bei Weitem überlegen. Weltweit bedecken Moore etwa drei Prozent der Landfläche, Wälder rund 30 Prozent. Trotzdem speichern Moore etwa doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder der Erde zusammen.

