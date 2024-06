Nach dem Hochwasser: Was kannst du für dein Klima tun?

Plus Nach der Katastrophe folgt die Bilanz und auch die Suche nach Schuldigen. Dabei trägt jeder einzelne dazu bei, dass sich Extremwetter-Ereignisse häufen.

Nach der Katastrophe und der Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität folgt das große Aufräumen. Wenn dann die Fakten und Schäden zum Hochwasserereignis Anfang Juni im Wittelsbacher Land auf dem Tisch liegen, wird in diversen Gremien und bei Behörden Bilanz gezogen. Irgendwann, hoffentlich möglichst bald und vor dem nächsten Starkregen, werden Verbesserungen im Hochwasserschutz geplant, in Angriff genommen und umgesetzt.

Längst begonnen hat dagegen schon bei einigen Betroffenen die Suche nach Schuldigen. Es gab sicherlich Versäumnisse von Verantwortlichen vorab und Fehler von Entscheidern in der Krisensituation. Der Beitrag jedes Einzelnen wird dagegen gern verdrängt. Es wird versiegelt, als ob es kein Morgen gäbe. Steingärten machen keine Arbeit. Sickerschächte auf der Straße vor der Haustüre muss doch die Gemeinde sauber machen. Die Rückstauklappe im Haus ist seit Jahrzehnten nicht kontrolliert worden.