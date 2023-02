Narren feiern in Zell ausgelassen und friedlich

Beim Faschingsumzug in Griesbeckerzell profitieren von zwei neuen Auflagen die Zuschauer direkt: Feiernde und Zuschauer kommen sich wieder näher.

Außerirdische, Zauberer und andere merkwürdige Gestalten bevölkerten am Sonntag ein paar Stunden lang das verrückte Dorf. Nach zwei Jahren Pause zog wieder der Gaudiwurm durch Griesbeckerzell. Die Organisatoren steckten viel Arbeit in die Vorbereitung. Angefangen von Treffen mit Vertretern von Polizei, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk bis hin zum Aufbau von vier Wagen des Faschingsvereins.

Für die Teilnehmer gab es in diesem zwei neue Auflagen. Die Gespanne durften nicht länger als 20 Meter sein und die Leistung der Schlepper war auf 200 PS begrenzt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer profitierten davon: Die Wagen waren nicht mehr so mächtig wie in den vergangenen Jahren, Feiernde auf den Umzugswagen und die Zuschauer davor kamen sich wieder näher.

81 Bilder So bunt war der Faschingsumzug in Zell Foto: Erich Echter

Die Stimmung in Zell war ausgelassen wie eh und je und vor allem friedlich. Dazu trug bestimmt auch bei, dass die Zuschauer sich entlang der ganzen Umzugsstrecke verteilten und sich nicht alles vor allem auf die Ortsmitte konzentriert hatte. Das Durchkommen war damit leichter und das Feiern entspannter.