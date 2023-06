Nein zur neuen Krippengruppe in Pöttmes war nicht haltbar

Plus Der Pöttmeser Gemeinderat beschließt im April, keine zusätzliche Krippengruppe einzurichten. Mit ihren Argumenten erleidet die Gemeinde jedoch Schiffbruch.

„Geht nicht, gibt's nicht“ – auf diesen Nenner lässt sich das Veto aus dem Landratsamt zum Nein des Pöttmeser Gemeinderats zu einer weiteren Krippengruppe bringen. Mit den von Bürgermeister und Geschäftsstellenleiterin vorgebrachten Argumenten, denen letztlich eine Mehrheit des Gemeinderats – wenn auch zum Teil nur zögernd – folgte, erlitt die Gemeinde Schiffbruch. Die Argumente lauteten: Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe im Rahmen des finanziell Möglichen, das nötige Geld nicht vorhanden und das Ganze eigentlich sowieso eine Aufgabe des Landkreises. Das Landratsamt bewertete den Beschluss als schlicht rechtswidrig.

Allen Beteiligten darf unterstellt werden, dass sie selbstredend lieber Ja zur neuen Krippengruppe gesagt hätten. Trotzdem war das Votum nicht haltbar. Das Landratsamt erinnerte die Gemeinde nun unmissverständlich an den Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuungsplätze. Am Montag gab es zudem eine öffentliche Klarstellung durch Landrat Klaus Metzger im Jugendhilfeausschuss. Andere Gemeinden, die finanziell ebenfalls nicht auf Rosen gebettet sind, dürften mit Interesse registrieren, dass Pöttmes die zusätzliche Krippengruppe jetzt doch einrichten muss.