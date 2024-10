Neue Ampel in Mühlhausen: Alle brauchen Geduld

Die Ampel für Mühlhausen war über rund zehn Jahre umstritten im Affinger Gemeinderat. Schließlich rang sich das Gremium dazu durch – und dann haut nichts hin. So weit, so unbefriedigend – und so oberflächlich. Denn so wie es in den ersten zehn Tagen mit der Ampel gelaufen ist, wird es nicht bleiben. Der holprige Start war suboptimal. Doch bei einem technisch so aufwendigen Konstrukt müssen Nachbesserungen erlaubt sein. Deshalb der Appell: Am besten geduldig sein und die Fachleute erst mal machen lassen.

