Neue Landarzt-Praxen sind Glücksfall für das Wittelsbacher Land

Plus Die neuen Praxen in Sielenbach und Ried sind ein Signal und stemmen sich gegen einen Trend.

Wer plötzlich krank wird, der kennt das: Überfüllte Warteräume in der Praxis, genervte Arzthelferinnen und gestresste Ärzte, die kaum mehr als fünf Minuten Zeit pro Patient haben. Gerade jetzt, wenn am Übergang von Herbst auf Winter viele an Atemwegserkrankungen leiden, kommt das System an seine Grenzen. Glücklich schätzen kann sich, wer einen Hausarzt in der Nähe hat. Das gilt insbesondere für eine ländlich strukturierte Region wie das Wittelsbacher Land. In Aichach und Friedberg, Mering und Kissing ist die Versorgung gut, weiter draußen schaut es oft anders aus.

Es ist ein allgemeiner Trend, dass gut ausgebildete junge Mediziner nicht mehr so gerne aufs Land ziehen. Die Lebensqualität und Angebote großer Städte liegen auf der Hand und die hohe Arbeitsbelastung auf dem Land ist bekannt. Speziell die Einzelpraxis, bei der Ärztin oder Arzt auf sich allein gestellt sind, schreckt ab.

