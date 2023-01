Nitrat-Protestaktion zeigt den Unmut der Landwirte deutlich

Plus Der emotionale Protest der Landwirte im Landkreis gegen Nitrat-Messstellen ist verständlich. Ziel muss es sein, zu einem fachlichen Austausch zurückzukehren.

Mit der Rückbesinnung auf regionale Lebensmittel zu Beginn der Corona-Pandemie wuchs die Hoffnung, dass nun vieles anders wird – besser aus Sicht der Landwirte. Davon ist inzwischen nicht mehr viel zu spüren. Finanziell werden viele landwirtschaftliche Betriebe nur durch staatliche Subventionen getragen und nicht durch den Verkauf ihrer Produkte. Energiepreise, Klimakrise, staatliche Vorgaben – die Produktion von Lebensmitteln in Deutschland und der Region ist zu einer großen Herausforderung geworden.