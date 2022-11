Nur die Nitrat-Messung zählt noch - doch die Folgen sind komplex

Plus Das neue Verfahren für die Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten ist nun deutlich einfacher. Die Folgen für die Landwirte in Aichach-Friedberg sind es keineswegs.

Ob ein Gebiet mit Nitrat belastet ist und als "rotes Gebiet" ausgewiesen wird, entscheidet sich zukünftig an einer einzigen Sache: wie viel Nitrat im Grundwasser tatsächlich nachgewiesen wird. Das ist sinnvoll, denn für den Grundwasserschutz ist es letztlich egal, woher der Nitrateintrag kommt. Wichtig ist nur, dass das Problem erkannt - und der Nitratgehalt wieder verringert wird. Folgen hat die Ausweisung als rotes Gebiet bislang nur für die landwirtschaftlichen Betriebe, die - sofern sie darin liegen - mit Einschränkungen beim Düngen planen müssen.