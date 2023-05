Ohne Brigitte Neumaier wäre das "Sisi-Schloss" nicht das Gleiche

Plus Die Kastellanin widmet sich mit großem Engagement Kaiserin Elisabeth und ihrer Familie. Die Ausstellungen im Wasserschloss in Unterwittelsbach sind bei ihr in besten Händen.

Die Begeisterung, mit der Brigitte Neumaier über die Geschichte von Kaiserin Elisabeth spricht, ist ansteckend. Seit vielen Jahren engagiert sich die Aichacherin für eine realistischere Erinnerung an eine besondere Frau – ein gar nicht so leichtes Unterfangen, nachdem TV-Riesen wie Netflix oder auch RTL ihre Geschichte nach den bekannten Verfilmungen mit Romy Schneider in der Hauptrolle aus den 50er Jahren wiederentdeckt haben. Mehrere Serien sind in der jüngsten Vergangenheit entstanden. Fast alle haben ein großes Publikum begeistert. "Sisi" fasziniert noch heute die Menschen.

Historische Korrektheit ist Neumaier besonders wichtig

Auch ins Wasserschloss nach Unterwittelsbach zieht es regelmäßig Sisi-Fans. Zugegeben: Der Name "Sisi-Schloss" ist schon recht hochtrabend. Das Wasserschloss hat eher ein kleines Format und war doch vor allem für die Jagdausflüge von Herzog Max in Bayern – dem Vater von Elisabeth – gedacht. Doch eine Debatte darüber, ob die spätere Kaiserin ihre Kindheitstage tatsächlich teilweise in dem Schlösschen in Unterwittelsbach verbracht hat, will Neumaier gar nicht führen. Sie ist davon überzeugt – und sie muss es wissen, denn nur wenige Personen beschäftigen sich über einen so langen Zeitraum mit einer historischen Persönlichkeit.

