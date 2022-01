Omikron: Vorsicht ist angebracht, Panik aber nicht

Plus Die kritische Infrastruktur in Aichach-Friedberg blickt mit einer professionellen Gelassenheit auf die drohende Omikron-Welle. Sie wird aber nicht einfach vorüberziehen.

Es ist nicht die erste Corona-Welle, die sich mit zunehmender Geschwindigkeit vor uns aufbaut. In den vergangenen Tagen, Monaten und Jahren in der Pandemiebekämpfung mussten Krankenhäuser, Polizei, Energieversorger und viele andere, die man der kritischen Infrastruktur zuordnet, zahlreiche Hürden meistern.