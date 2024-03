Organspende darf keine Lotterie mehr sein – und muss sie auch nicht

Plus Kaputtes System, falsche Annahmen: Deutschland ist in Bezug auf Organspenden katastrophal aufgestellt. Zeit, dass die Menschen selbst daran etwas ändern.

Josef Winter hatte großes Glück. Die Lungenleistung des Anwaltingers nahm immer mehr ab, ihn konnte nur noch eine Organspende retten – die ihn nur wenige Wochen vor dem endgültigen Ende tatsächlich erreichte. Josef Winter ist aber leider nur eines von wenigen Positivbeispielen: In Deutschland mangelt es massiv an Spenderorganen. Das liegt am System, vor allem aber an der Bereitschaft der Menschen – die ihre Entscheidung gegen Organspenden zum Teil auf falsche Annahmen stützen.

In Deutschland muss man sich aktiv dafür entscheiden, Organspenderin oder -spender zu sein. Das führt dazu, dass Deutschland mit weniger als zehn Organspendern pro Million Einwohner (!) europaweit schlecht abschneidet: 2022 waren es bundesweit weniger als 870 Spender – bei 8.500 Menschen, die auf Wartelisten standen. Dort landet man in erster Linie nur, wenn Ärzte einem zutrauen, die durchschnittlich sechs bis acht Jahre bis zu einer möglichen Transplantation überhaupt zu überleben.

