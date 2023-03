Kommentar

vor 33 Min.

Personalmangel: Die Freibadsaison muss einfach ohne Abstriche klappen

Plus Dasing und Mering haben genug Personal für ihre Freibäder. In Aichach ist die Personaldecke auf Kante genäht. Hoffentlich ändert sich das noch.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Keiner will es mehr hören: Lehrermangel an den Schulen, Servicekräfte-Mangel in der Gastronomie und ohnehin überall Fachkräftemangel. Wenn's irgendwo länger dauert, wenn etwas nicht klappt - immer ist der Personalmangel schuld. Leider ist diese Erklärung (Ausnahmen mag es geben) nicht vorgeschoben: Es mangelt allerorten an Arbeitskräften. Und leider droht dieses Szenario erneut im Aichacher Freibad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

