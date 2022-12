PFC-Gift in der Friedberger Ach: Ein schleichender Umweltskandal

Plus Das ausgetrocknete Bachbett nach der Dürre im Hochsommer war eine Umweltkatastrophe. Die Gefahr durch die Industriechemikalie ist weder zu sehen noch zu riechen.

Das extreme Niedrigwasser in der Friedberger Ach nach der Dürre im Sommer war eine sichtbare Umweltkatastrophe. Fische, die in Resttümpeln versuchten zu überleben, der Gestank - schmerzhaft vor Augen und Nasen geführt. Jeder, der noch einen Funken Gespür für die Natur hat, bekam im August mit, wie schlimm es um das Fließgewässer steht und dass die Folgen des Klimawandels nicht nur die Eisbären betrifft, sondern genauso unsere Lebensgrundlagen hier vor Ort im Wittelsbacher Land bedroht.