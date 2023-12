Pisa-Schock muss einen gemeinschaftlichen "Doppelwumms" bewirken

Plus In den vergangenen Jahren ist gerade im Bildungssektor viel hinten heruntergefallen – nicht nur aufgrund der Pandemie. Politik und Gesellschaft müssen liefern.

Die Pisa-Studie zeigt: Die Politik hat einiges verschlafen. In den Jahren des Lehrkräfteüberschusses, als viele Uniabgängerinnen und -abgänger keine Stelle fanden und deshalb ihren Job wechselten, hätte man sich einen Fachkräftespeck für magere Zeiten wie die aktuelle anfressen können. In der Folge sank auch die Nachfrage nach Studienplätzen, das Studium selbst blieb aber so selektiv wie zuvor: Heute brechen zwei von fünf Nachwuchskräften ihr Lehramtsstudium ab – und die Übriggebliebenen werden im Referendariat weiter geschliffen. Kurz: Die Lehrerausbildung ist eine der Stellschrauben, an der die Politik drehen kann. Die ist aber nicht allein verantwortlich.

Nicht verzagen: Pisa-Studie birgt das Potenzial einer Initialzündung

Für einen gemeinschaftlichen "Doppelwumms" – in diesem Fall nicht für bezahlbare Energie, sondern um das Bildungsland Deutschland wieder auf das Niveau zu hieven, auf dem es sich selbst gern sähe – braucht es aber auch die Gesellschaft: Schulabgängerinnen und -abgänger, die nach ihrem Abschluss noch nicht wissen, was sie tun wollen, und dann erst einmal an ihrer Schule aushelfen, etwa in der Nachmittagsbetreuung. Studierende, die neben dem Mathe-, Physik- oder Informatikstudium auch Schulunterricht halten. Vor allem aber auch Eltern, die sich mit an die Hausaufgaben setzen und ihren Nachwuchs unterstützen, sich für deren Entwicklung einsetzen. Das kann kein Schul- oder Nachhilfelehrer ersetzen.

