Ploppt bald ein Pop-up-Biergarten am "Sun-Depot" auf?

Plus Mit dem Antrag für ein neues gastronomisches Angebot unter freiem Himmel trifft die SPD-Fraktion den Nerv vieler Menschen in Aichach und Umgebung.

Der Sommer steht vor der Tür und wer sich auf die Biergartenzeit freut, der muss sich in Aichach auf die Suche begeben. Denn in Sachen bayerischer Freiluftgastronomie ist die Paarstadt nicht mehr reich gesegnet. Nein, es klaffen Lücken trotz des Gasthauses Specht am Stadtplatz oder des TSV-Re(h)staurants. Zum Glück hat zwar vor einigen Jahren die Friedenseiche an der Martinstraße wieder geöffnet. Es fehlt dennoch an derartigen klassischen Biergärten, in denen große, alte Bäume Schatten spenden und in denen die Besucherinnen und Besucher neben einem kühlen Getränk idealerweise auch einen Wurstsalat oder einen Obazden bestellen können. Insbesondere seit das "Kyklos" in der Unteren Vorstadt mit seinem urigen Garten geschlossen hat. Der Verlust des "Orient-Express", der einem Wohn- und Geschäftshaus gewichen ist, wiegt ebenfalls schwer.

Bunte Mischung aus allen gastronomischen Angeboten ist am besten

Natürlich gibt es in Aichach Lokale, in denen Döner, Pizzen, Burger oder andere internationale Gerichte auch unter freiem Himmel serviert werden. Auch daran soll es in einer Stadt nicht fehlen, denn auch das macht Bürgerinnen und Bürger glücklich. Am besten ist sowieso eine bunte Mischung aus allen gastronomischen Angeboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

