Prioritäten setzen und ÖPNV-Angebot im Wittelsbacher Land fair verteilen

Plus Die Kosten des Personennahverkehrs gehen durch die Decke. Das darf aber nicht dazu führen, dass der Norden des Landkreises Aichach-Friedberg benachteiligt wird.

Die Expressbuslinie, die seit dreieinhalb Jahren Dasing und Adelzhausen mit dem Bahnknoten München-Pasing verbindet, hat eine klaffende Lücke im Netz des öffentlichen Nahverkehrs im Wittelsbacher Land zumindest zum Teil geschlossen. Weil der Landkreis Mitglied im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) ist – und dafür allein über elf Millionen Euro im Jahr auf den Tisch legt –, sind die Verkehre auf Augsburg zentriert. Das entspricht aber nur der Lebenswirklichkeit eines Teils der Bevölkerung zwischen Lech und Weilach. Denn viele Menschen aus dem Landkreis arbeiten in München und im Umland der Metropole. Sie besuchen dort Schulen und Universitäten, nutzen die kulturellen Angebote oder die Freizeitmöglichkeiten der Landeshauptstadt. Wer kein Auto oder eine Mitfahrmöglichkeit hat und in Kommunen im Norden und in der Mitte von Aichach-Friedberg lebt, der tut sich schwer, in Richtung Osten und die oberbayerischen Nachbar-Landkreise zu kommen. Denn die ÖPNV-Wege gehen in eine andere Richtung.

Menschen im nördlichen Teil des Landkreises sind benachteiligt

Die Bürgerinnen und Bürger im Süden des Wittelsbacher Landes, vor allem in den Siedlungsschwerpunkten Mering, Kissing und Friedberg haben zum AVV die viel befahrene Bahnlinie Augsburg-München vor der Haustüre. Da ist es nur recht und billig, dass der Landkreis zum Ausgleich auch Nahverkehrsverbindungen von Dasing und Aichach aus in Richtung München mitfinanziert. Das ist nicht umsonst zu haben: Nach Stand der Dinge müsste der Kreis insgesamt über 200.000 Euro im Jahr drauflegen, damit die Expressbuslinie von Dasing aus in Richtung Pasing auch über Ende 2025 hinaus bleibt und ein neuer Bus ab Dezember Aichach mit den Bahnhöfen der Linie S2 im Nachbarlandkreis Dachau verbindet. Gleiche Lebensbedingungen sind in einem Flächenlandkreis nicht möglich und bezahlbar. Ziel muss aber eine faire Verteilung des Angebots für die Bevölkerung sein.

