Rechtsextremisten sind in der Herzkammer der Kommunalpolitik angekommen

Plus Wenn ein AfD-Kreisrat an einer Versammlung mit Neofaschisten teilnimmt, wie nun im Kreis Aichach-Friedberg geschehen, dann hat es eine neue Qualität: Es ist ein Skandal!

Es ist noch nicht alltäglich, aber es kommt immer öfter vor: Rechtsextremes Gedankengut sickert in unsere Gesellschaft ein. Über Propaganda und gezielte Falschinformationen in sozialen Medien, Alltagssprache und die schlimmen, alten Stammtischsprüche. In der Sauna schwafelt einer von Deportation – alle anderen senken den Kopf. Im Training haut einer einen Nazispruch raus – und keiner grätscht dazwischen. Zu lange hat es die große Mehrheit unter uns laufen lassen, als Spinnerei von einigen wenigen abgetan und gehofft, dass der rechte Spuk schon irgendwie vorbeigeht.

Im Bäckerwirtsaal wurden viele Entscheidungen auf demokratischen Fundament getroffen

Macht er aber nicht: Er rückt im Gegenteil direkt und massiv vor unsere Haustüre. Und wenn Neofaschisten im Bäckerwirtsaal in Dasing über "Remigration" und andere krude Thesen austauschen, dann hat das auch symbolischen Charakter. In diesem Saal haben sich Kommunalpolitiker aus dem Wittelsbacher Land über Jahrzehnte hinweg immer wieder gefetzt und dann am Ende eine Entscheidung auf einem demokratischen Fundament für Aichach-Friedberg getroffen.

