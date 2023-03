Respekt für die Helfer beim Aichacher Ramadama

Plus Über 1000 Freiwillige halfen am Wochenende beim Ramadama in Aichach mit. Sie verdienen Respekt. Noch schöner wäre es, wenn solche Aktionen gar nicht erst nötig wären.

Respekt! Einen freien Samstag oder Sonntag zu investieren, um den Müll anderer einzusammeln, ist nicht selbstverständlich. Noch dazu bei diesen Temperaturen. Über 1000 Freiwillige - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - aber halfen am Wochenende beim Ramadama in Aichach und in den Stadtteilen zusammen.

