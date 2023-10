Rübsamen-Schließung ist ein weiterer Schlag für Aichach

Plus Das Traditionsgeschäft am Aichacher Stadtplatz ist nach Sport Anneser das zweite innerhalb kurzer Zeit, für das das Aus verkündet wird. An der Stadt liegt's nicht.

Es ist eine bittere Nachricht für Aichach: Das Modehaus Rübsamen am Aichacher Stadtplatz schließt Ende Januar. Für viele gehört das Modegeschäft in dem markanten Eckhaus so untrennbar zu Aichach wie das gleich nebenan liegende Rathaus. Trotz der Insolvenz des Mutterhauses in Augsburg war die Hoffnung groß, dass die Sanierung gelingt. Die gibt es nach wie vor. In Aichach aber wird es nicht weitergehen. Die Entscheidung ist gefallen.

Dass nun nach Sport Anneser innerhalb kurzer Zeit mit Rübsamen ein zweiter großer Frequenzbringer am Stadtplatz schließt, ist für die Stadt ein Schlag. Dabei sind die Gründe höchst unterschiedlich. Bei Sport Anneser gibt es keinen Nachfolger, der das Geschäft weiterführen will, bei Rübsamen kam die finanzielle Schieflage vor allem durch Umsatzrückgang am Stammsitz in Augsburg zustande. Bei beiden lag es also nicht an den Rahmenbedingungen in Aichach.

