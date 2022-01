Sarglose Bestattung: Friedhof gehört zum Leben und zur Heimat

Plus Die Lockerung der Sargpflicht in Bayern macht Bestattungen nur im Leichentuch möglich. Gut, dass der Aichacher Finanzausschuss das nicht von vornherein ablehnt.

Noch ist zwar nichts entschieden. Dass aber der Aichacher Finanzausschuss die Möglichkeit, Verstorbene ohne Sarg auf einem städtischen Friedhof zu bestatten, nicht von vornherein ausschließt, ist ein ermutigendes Zeichen.