Schön, dass das Repair Café wieder zurück in Aichach ist

Plus Viele Angebote mussten während der Corona-Pandemie vorübergehend eingestellt werden. So auch das Repair Café vor drei Jahren. Nicht alle kehren wieder zurück.

Das Repair Café war schon immer eine Mischung aus Kaffeekränzchen, Werkstatt, Näh- und Bastelstube - kurz: ein Treffpunkt für Menschen, die ihre Geräte lieber reparieren als neu kaufen. Vor Corona hatte das Angebot in Aichach einen recht regen Zulauf. Für manche waren die Treffen fast schon ein Pflichttermin im Kalender. Kaputte Gegenstände wurden bis dahin einfach gesammelt.

Durch die Pandemie hat sich das verändert. Wie viele andere Gruppentreffen musste auch das Repair Café eingestellt werden - vorübergehend. Doch nach einer so langen Pause ein Angebot zu reaktivieren, ist alles andere als einfach. Viele Ehrenamtler - egal, ob im Repair Café oder andernorts - haben durch die Zwangspause gemerkt, dass es auch mal ganz schön sein kann, keine derartigen Verpflichtungen zu haben. Und auch die Besucherinnen und Besucher haben sich im Laufe der langen Corona-Monate daran gewöhnt, dass es solche Angebote eben nicht mehr gibt.