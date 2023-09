Schulweghelfer in Aichach-Friedberg leisten einen wertvollen Dienst

Plus Schulweghelfer leisten einen wertvollen Dienst, oft im Stillen und zu unattraktiven "Arbeitszeiten". Doch ihr ehrenamtlicher Einsatz ist wichtig für die Kinder.

Dass nichts passiert, ist nicht immer eine Nachricht wert. Wenn es um die Sicherheit von Schulkindern geht, schon. Seit Jahren ist die Zahl der Schulwegunfälle im Landkreis Aichach-Friedberg auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Das ist auch ein Verdienst der ehrenamtlichen Schulweghelferinnen und -helfer, die im Stillen dafür sorgen, dass Kinder an viel befahrenen Stellen sicher über die Straße kommen. An jedem Morgen, bei jedem Wetter und ganz gleich, wie eilig es Autofahrer an diesem Tag haben oder wie übermütig die Kinder gerade sind.

Schulweghelferinnen und -helfer sorgen dafür, dass Kinder sicher in die Schule kommen. Rund 100 Schulweghelfer gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Je mehr Schulweghelfer sich zusammentun, desto leichter wird es für alle

Die "Arbeitszeiten" der Schulweghelfer sind nicht gerade attraktiv. Aber zumindest die Dauer des jeweiligen Einsatzes ist überschaubar. Erst recht, wenn sich mehrere Menschen zu einem Team zusammentun. Dann reduziert sich die Zahl der Dienste für jeden Einzelnen auf ein verkraftbares Maß. So manches Team könnte Verstärkung vertragen. Die Aufwandsentschädigung der Kreisverkehrswacht kann naturgemäß keine "Entlohnung" sein. Aber sie könnte dem einen oder der anderen die Entscheidung erleichtern, sich in einer gewissen Regelmäßigkeit für einen kleinen Dienst zur Verfügung zu stellen.

