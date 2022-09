Plus Was vor 50 Jahren undenkbar war, ist heute möglich: Aichach richtet bereitwillig den Schwabentag aus. Doch sein Ziel erreicht hat der Bezirk damit nicht.

Mit seiner Einschätzung hat stellvertretender Landrat Manfred Losinger sicher recht: Vor 50 Jahren wäre ein Schwabentag in Aichach völlig undenkbar gewesen (mal abgesehen von der Tatsache, dass es den damals noch gar nicht gegeben hat). So kurz nach der Gebietsreform, als die Aichacher zu "Muss-Schwaben" geworden sind, hätten die Stadtväter, aber sicher auch die ganze Stadtfamilie, den Leuten vom Bezirk Schwaben das Stadttor - sinnbildlich - vor der Nase zugeworfen. Jetzt im Jahr 2022 ist das anders. Da richtet das altbayerische Aichach bereitwillig den Schwabentag aus. Sein Ziel erreicht hat der Bezirk Schwaben damit aber noch nicht.