So ein Volksfest zu veranstalten, ist keine leichte Aufgabe

Plus Bereits im Vorfeld gab es Diskussionen, wer in Aichach Wirt wird. Kurzfristig sprang der Veranstalter in die Bresche – und hatte dann selbst mit Problemen zu kämpfen.

In diesem Jahr war auf dem Aichacher Volksfest vieles anders und nicht immer waren die Aichacherinnen und Aichacher zufrieden. Statt zehn wurde nur noch fünf Tage gefeiert. Der Startschuss fiel schon am Donnerstag. Auch die Vereine wurden stärker eingebunden, übernahmen etwa das Weizenkarussell. Der Tag der Vereine und der Betriebe wurde kurzerhand zusammengelegt. Außerdem wurde das Volksfest mit einer "Malle-Party" am Montagabend beendet.

All diese Neuerungen waren allerdings nicht der Grund für die Kritik. Vielmehr rückte ein besonders wichtiges Thema in den Fokus: das Essen. Bereits vor dem Volksfest gab es Diskussionen, wer in Aichach die Bewirtung übernimmt. Zwischen dem ursprünglich geplanten Wirt Horst Regler und dem Veranstalter Umberto von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach hatte es Kommunikationsprobleme gegeben, weshalb Beck-Peccoz recht kurzfristig selbst die Bewirtung übernahm. Für die Küche im Festzelt hatte er die Familie Neumaier aus Altomünster (Landkreis Dachau) gewonnen, die schon mehrere Volksfeste ausgerichtet hat.

