So kommt Verkehrsberuhigung am Aichacher Stadtplatz nicht voran

Plus Die Haltestellenverlegung in Aichach hat eine Vielzahl an Auswirkungen. Wenn diese klar sind, muss der Stadtrat entscheiden, ob er sie in Kauf nimmt.

Eigentlich sollten schon ab Januar die großen Busse um den Aichacher Stadtplatz einen Bogen machen und Haltestellen an der Martinstraße anfahren. Der vom Stadtrat beschlossene Probebetrieb lässt aber noch auf sich warten, nach derzeitigem Stand bis Juli. Warum die Vorbereitungen dafür so viel Zeit in Anspruch nehmen, erschließt sich Laien nicht auf den ersten Blick. Mit dem Ummontieren der Haltestellenschilder ist es längst nicht getan. Gut wäre aber gewesen, die Verzögerung offensiv zu kommunizieren.

