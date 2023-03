Spargel: Lieber einmal weniger kaufen, dafür lokal

Spargel war schon immer ein Luxus-Produkt, in Zeiten der Inflation umso mehr. Doch wer ihn kauft, sollte den Erzeugern aus dem Wittelsbacher Land treu bleiben.

Fast nirgendwo bekommt man so frischen Spargel wie bei uns in der Region. Insbesondere die Landwirtschaft im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg ist zu dieser Jahreszeit geprägt vom Spargel: den Folien auf den Feldern, den aufgeschütteten Wällen, später dann den grünen Kisten am Feldrand und den Feldarbeitern. Vor allem auch durch die vielen Verkaufsstellen – seien es Hofläden wie auf Gut Froschham oder Verkaufshütten am Straßenrand vom Spargelhof Lohner.

Im Moment haben es die Spargelbauern in der Region aber alles andere als leicht: Die Produktionskosten sind durch die Inflation massiv gestiegen. Der inzwischen höhere Mindestlohn erschwert die wirtschaftliche Situation zusätzlich. Denn eine Weitergabe an die Kundinnen und Kunden ist nicht so einfach möglich. Bereits in der letzten Saison hat man gemerkt: Durch die hohen Lebensmittelpreise ist die Nachfrage nach Spargel zurückgegangen. Das "Königsgemüse" ist eben eher ein Luxusprodukt – und kein Grundnahrungsmittel. Deshalb gehen die Spargelbauern in der Region derzeit davon aus, dass in dieser Saison die Preise nicht weiter steigen werden.

Ohne die heimische Nachfrage haben es Spargelbauern schwer

Denn die Sorge ist groß, dass bei höheren Preisen die Nachfrage noch stärker zurückgeht und das Gemüse am Ende liegen bleibt. Davon besonders betroffen sind Betriebe, die ihren Gewinn vor allem durch die Absatzmenge machen. Auch ohne, dass die Preise höher werden: Günstig ist der Spargel deshalb noch lange nicht, dennoch sollten die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf auf eine regionale Herkunft achten und den lokalen Erzeugern aus dem Wittelsbacher Land treu bleiben. Wer sich Klasse eins nicht leisten kann oder möchte, kann auf Klasse zwei zurückgreifen, die optisch vielleicht hinterherhinkt, aber keinesfalls geschmacklich.

Bevor man mehrmals Spargel aus dem Ausland kauft, greift man vielleicht lieber etwas seltener auf dem heimischen Markt zu. Ansonsten haben es Spargelbetriebe mittel- bis langfristig schwer, die Produktion in der Region weiterhin aufrechtzuerhalten. Und wenn man ehrlich ist, schmeckt der Spargel von zu Hause doch immer noch am besten, oder nicht?

