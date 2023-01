Sportvereine verdienen finanzielle Unterstützung

Plus Die Sportvereine im Wittelsbacher Land kämpfen mit den Nachwehen von Corona und hohen Energiepreisen. Der Staat, aber auch jeder Einzelne kann ihnen helfen.

Die Sportvereine hatten es in den vergangenen drei Jahren nicht leicht. Erst hat ihnen die Corona-Pandemie viel Stillstand beschert und jetzt sorgen hohe Energiekosten für erhebliche Mehrkosten. Dass stark betroffene Vereine von Hilfen des Freistaats und des Bundes profitieren können, ist nur fair, denn letztlich kommt die Arbeit der Vereine allen Bürgerinnen und Bürgern zugute, die deren Angebote nutzen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Gelder unbürokratisch und schnell fließen.