Spritpreise: Lieber mal zur freien Tankstelle als zum Großkonzern

Plus Der Sprit ist und bleibt teuer, auch wenn der Preis tagsüber deutlich schwanken kann. Wurscht also, wo man tankt? Vielleicht nicht unbedingt.

Wegen der Spritpreise wird gern und viel gegrantelt, das ist keine neumodische Erscheinung. Sie steigen ja auch krisen-, kriegs- und konzernbedingt stets und vor allem stetig. Die Grantelei macht aber auch da nicht Halt, wo die Menschen am wenigsten dafür können: bei freien, unabhängigen Tankstellen.

Deren Besitzerinnen oder Pächter haben keinen Einfluss auf den Marktpreis und müssen schauen, konkurrenzfähig zu bleiben. Denn ein Plusgeschäft macht man steuerbedingt mit Tankstellen mittlerweile nicht mehr. Auch, weil die Freien, Unabhängigen aufgrund der Konkurrenz häufig günstiger als die Großkonzerne sind – bei gleicher Qualität. Es ist ein Teufelskreis.