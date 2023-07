Steuergeld für Erhalt der Kreisstraßen ist gut angelegt

Plus Im Vergleich zu anderen Landkreisen steht das Wittelsbacher Land bei der Verkehrsinfrastruktur gut da.

Kaputte Brücken, aufplatzende Autobahnen, Schlagloch-Pisten über Land und vor allem marode Gleise - das Klagelied über den Zustand der Verkehrsinfrastruktur wird nahezu deutschlandweit angestimmt. Mittlerweile scheitern ja sogar manche der aktuell noch wenigen neu genehmigten Windradprojekte, weil die Sondertransporte für die schweren Türme nicht überall fahren können.

Aichach-Friedberg steht im Vergleich immer noch gut da

Aichach-Friedberg steht da im Vergleich immer noch gut da. Die Autobahn A8 und die Bundesstraße B300 sind fast neu, die Staatsstraßen in weiten Abschnitten gut ausgebaut und auch das Kreisstraßennetz ist über Jahrzehnte hinweg sukzessive verbessert worden. Zuletzt hat das Wittelsbacher Land zwar etwas weniger in den Bestand investiert und sich mehr auf den Hochbau konzentriert. Jetzt rücken aber auch wieder Tiefbau-Aufgaben wie der Ausbau der AIC4 zwischen Igenhausen und Affing in den Fokus und das ist richtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen