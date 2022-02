Telefonbetrug: Der Mut einer Frau aus Affing zahlt sich aus

Plus Mit ihrer Entschlossenheit hat eine Betroffene der Polizei einen großen Dienst geleistet. Die Festnahme und das Urteil sind aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Telefonbetrügereien sind ein lukratives Geschäft. Beinahe täglich berichtet die Polizei von Anrufen mit unterschiedlichen Abzockmaschen - oft mit Erfolg. In manchen Fällen bringen die Täter ältere und alleinstehende Menschen um ihre gesamten Ersparnisse. Dahinter stehen hoch professionelle Banden, die organisiert vorgehen und sich gleich auf mehreren Wegen absichern: Wegwerfhandys für den einmaligen Gebrauch oder Mittäter, die keine oder nur wenige andere Beteiligte kennen. Dazu kommt, dass sich viele Betroffene dafür schämen, wenn sie einem solchen Betrug zum Opfer gefallen sind und sich nicht trauen, die Polizei zu informieren.